Адвокат оценил условный срок Митрошиной: за такое преступление грозит до семи лет колонии
Адвокат Жорин назвал приговор Александре Митрошиной сравнительно мягким
Сергей Жорин прокомментировал приговор, вынесенный блогеру Александре Митрошиной по делу о легализации денежных средств. По мнению юриста, назначенное наказание можно считать сравнительно мягким с учётом санкций, предусмотренных законом. Об этом сообщает NEWS.ru.
Жорин отметил, что за подобные преступления законодательство предусматривает до семи лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей. При этом суд назначил Митрошиной три года условно и штраф в размере 900 тысяч рублей.
«Легализация денежных средств в особо крупном размере является тяжким преступлением, за которое закон предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Назначение [Митрошиной] трех лет условно можно считать сравнительно мягким наказанием. Вместе с тем условное осуждение прямо допускается законом, если суд приходит к выводу, что исправление возможно без реального отбывания срока», — прокомментировал Жорин.Юрист также подчеркнул, что говорить о каком-либо стандартном наказании по таким делам некорректно. По его словам, суд учитывает множество факторов, включая обстоятельства дела, личность обвиняемого, а также наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств.
При этом Жорин отметил, что по делам о легализации денежных средств нередко назначаются реальные сроки лишения свободы, а конфискация имущества может применяться как дополнительная мера ответственности.