Адвокат оценил условный срок Митрошиной: за такое преступление грозит до семи лет колонии

18 июня 2026, 16:06

Адвокат Жорин назвал приговор Александре Митрошиной сравнительно мягким

Александра Митрошина (Фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

Сергей Жорин прокомментировал приговор, вынесенный блогеру Александре Митрошиной по делу о легализации денежных средств. По мнению юриста, назначенное наказание можно считать сравнительно мягким с учётом санкций, предусмотренных законом. Об этом сообщает NEWS.ru.





Жорин отметил, что за подобные преступления законодательство предусматривает до семи лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей. При этом суд назначил Митрошиной три года условно и штраф в размере 900 тысяч рублей.





«Легализация денежных средств в особо крупном размере является тяжким преступлением, за которое закон предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Назначение [Митрошиной] трех лет условно можно считать сравнительно мягким наказанием. Вместе с тем условное осуждение прямо допускается законом, если суд приходит к выводу, что исправление возможно без реального отбывания срока», — прокомментировал Жорин.