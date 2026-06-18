«Высокая плата за успех»: экстрасенс раскрыла, почему Бузова не может выйти замуж

18 июня 2026, 15:19

Экстрасенс Миронова: Бузовой приходится расплачиваться личным счастьем за успех

Ольга Бузова (Фото: Telegram @ byzovahouse)

Телеведущая и певица Ольга Бузова не может найти спутника по жизни, поскольку выбрала карьеру и успех, и теперь ей приходится за это расплачиваться. Так считает экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Миронова отметила, что звезда российского шоу-бизнеса обращалась к магическим практикам для привлечения удачи в карьере, благодаря чему она уже на протяжении 20 лет имеет успех. Однако высшие силы «взяли с нее очень высокую плату».





«Однако, если тебе силы дарят удачу в одной сфере, то придется платить чем-то из другой сферы. В случае с Ольгой — это личная жизнь. Не знаю, с какой силой и с кем она там сотрудничала, чтобы заполучить славу и успех, но мы все видим, что в личной жизни у Бузовой пока все печально», — уточнила экстрасенс.