41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» раскрыла правду о пластике
Певица Саша Савельева призналась, что делает инъекции в лицо
Бывшая участница «Фабрики звезд-1» Саша Савельева раскрыла правду о пластике. Об этом информирует портал «Страсти».
По словам 41-летней певицы, к хирургическим вмешательствам она еще не прибегала, но при этом на постоянной основе посещает косметолога.
«Пластику мне еще рано, считаю, хорошо сохранилась. Если честно, я поняла — чем меньше ты делаешь, тем лучше выглядишь. Я делаю только то, что действительно нужно», — поделилась Савельева.
Артистка рассказала, что прибегает к аппаратным процедурам и инъекциям в лицо. Секрет красоты заключается в ментальном здоровье, заключила исполнительница.
*Запрещен в РФ