41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» раскрыла правду о пластике

Певица Саша Савельева призналась, что делает инъекции в лицо
Саша Савельева (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

Бывшая участница «Фабрики звезд-1» Саша Савельева раскрыла правду о пластике. Об этом информирует портал «Страсти».



По словам 41-летней певицы, к хирургическим вмешательствам она еще не прибегала, но при этом на постоянной основе посещает косметолога.

«Пластику мне еще рано, считаю, хорошо сохранилась. Если честно, я поняла — чем меньше ты делаешь, тем лучше выглядишь. Я делаю только то, что действительно нужно», — поделилась Савельева.

Артистка рассказала, что прибегает к аппаратным процедурам и инъекциям в лицо. Секрет красоты заключается в ментальном здоровье, заключила исполнительница.

*Запрещен в РФ

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