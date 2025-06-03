41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» раскрыла правду о пластике

03 июня 2025, 19:58

Певица Саша Савельева призналась, что делает инъекции в лицо

Саша Савельева (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

Бывшая участница «Фабрики звезд-1» Саша Савельева раскрыла правду о пластике. Об этом информирует портал «Страсти».





По словам 41-летней певицы, к хирургическим вмешательствам она еще не прибегала, но при этом на постоянной основе посещает косметолога.





«Пластику мне еще рано, считаю, хорошо сохранилась. Если честно, я поняла — чем меньше ты делаешь, тем лучше выглядишь. Я делаю только то, что действительно нужно», — поделилась Савельева.