Мария Шумакова рассказала об интимной жизни после совместных родов с мужем
Мария Шумакова впервые стала мамой в апреле 2024 года. У нее родился сын Леонид от PR-специалиста Comedy Club Production Вячеслава Гусева.
Супруг 35-летней актрисы присутствовал на ее родах. Шумакова опровергла мнение о том, что у мужчины, который был на родах жены, пропадает к ней сексуальное влечение.
«Мне посоветовал мой гинеколог, и я спросила Славу: "Ты как?", он ответил: "Я супер-хочу". У меня было кесарево сечение, поэтому это не то, что восемь часов я умирала на столе. Я час просто боялась и тряслась со Славой. Но если мужчина готов, это потрясающее впечатление, потому что вы вместе слышите первый крик ребенка. И, наверное, сильнее этих ощущений мало что может быть в жизни», — поделилась Мария в беседе с VOICE.
Она подчеркнула, что интимная жизнь в браке после рождения ребенка осталась на прежнем уровне. При этом артистка считает, что если муж не хочет, то уговаривать его на партнерские роды не стоит.
*Запрещен в РФ