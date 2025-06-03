Мария Шумакова рассказала об интимной жизни после совместных родов с мужем

03 июня 2025, 16:45

Мария Шумакова (Фото: Инстаграм* @shumakova_masha)

Мария Шумакова впервые стала мамой в апреле 2024 года. У нее родился сын Леонид от PR-специалиста Comedy Club Production Вячеслава Гусева.





Супруг 35-летней актрисы присутствовал на ее родах. Шумакова опровергла мнение о том, что у мужчины, который был на родах жены, пропадает к ней сексуальное влечение.





«Мне посоветовал мой гинеколог, и я спросила Славу: "Ты как?", он ответил: "Я супер-хочу". У меня было кесарево сечение, поэтому это не то, что восемь часов я умирала на столе. Я час просто боялась и тряслась со Славой. Но если мужчина готов, это потрясающее впечатление, потому что вы вместе слышите первый крик ребенка. И, наверное, сильнее этих ощущений мало что может быть в жизни», — поделилась Мария в беседе с VOICE.