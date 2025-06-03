«Ей нужны препараты от зависти»: Волочкова высмеяла Мамаеву, посоветовавшую балерине обратиться к пластическому хирургу
Волочкова высмеяла Мамаеву, посоветовавшую ей обратиться к пластическому хирургу
Анастасия Волочкова призналась, что не знает Алану Мамаеву, которая ранее посоветовала балерине обратиться к пластическому хирургу. Артистка порекомендовала модели пройти лечение в психиатрической клинике, передает VOICE.
«Хочу сказать, что ее лично я приглашаю на новую премьеру своего шоу "Одержимость". Пусть посмотрит, кому под какие ножи ложиться. Посоветуйте ей от моего имени лечь в психиатрическую больницу. Может, ей это поможет как-то. Ей нужно капать препараты от зависти», — сказала Волочкова.
Балерина добавила, что нуждается в «спрее», который мог бы отпугивать от нее недоброжелателей.
Напомним, Алана Мамаева ранее заявила, что Анастасии Волочковой и Яне Рудковской пора обратиться к пластическому хирургу. Сама модель не скрывает, что делала пластические операции.
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