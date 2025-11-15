Достижения.рф

42-летняя Наталья Рудова впечатлила подписчиков подтянутой фигурой

Актриса Наталья Рудова показала себя в спортзале и вызвала восторг подписчиков
Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Российская актриса Наталья Рудова вновь порадовала поклонников свежими кадрами из спортзала, опубликованными в её блоге.



Звезда сериала «Универ» продемонстрировала впечатляющую форму и подтянутый пресс, который является результатом регулярных тренировок и заботы о здоровье, несмотря на свои 42 года.

На кадрах Рудова позирует перед зеркалом в чёрных облегающих леггинсах и коротком спортивном топе, выгодно подчёркивающем её рельефный пресс. Дополняют образ чёрная олимпийка в тон и яркие кроссовки, а волосы актриса собрала в высокий хвост, создавая аккуратный и эффектный спортивный стиль.

Поклонники не скупились на комплименты, отмечая, что Наталья выглядит невероятно молодо и энергично. Многие сказали, что её пример вдохновляет поддерживать форму и вести активный образ жизни.

