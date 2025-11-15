Актриса Екатерина Волкова предостерегает: квартиры в white box могут быть опасны
Актриса Екатерина Волкова нашла опасные провода в квартире с отделкой white box
Актриса Екатерина Волкова рассказала, что вместе с мужем Андреем приобрела квартиру в отделке white box и уже пожалела о выборе. Об этом сообщает Super.
Недавно её супруг вместе с рабочим разбирал стену, чтобы проверить проводку, и обнаружил, что один из основных проводов от плиты был сильно закручен, что могло привести к короткому замыканию и пожару.
«Не покупайте white box никогда. Жалоб много писалось на этапе приёмки. Это всё бестолку. В наше время можно бодаться до бесконечности», — поделилась Волкова.Она также отметила, что состоит в чате жителей ЖК и понимает, что их проблемы — лишь «цветочки». По её словам, если бы была возможность вернуться назад, они выбрали бы другой жилой комплекс.