Актриса Екатерина Волкова предостерегает: квартиры в white box могут быть опасны

15 ноября 2025, 15:11

Актриса Екатерина Волкова нашла опасные провода в квартире с отделкой white box

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что вместе с мужем Андреем приобрела квартиру в отделке white box и уже пожалела о выборе. Об этом сообщает Super.





Недавно её супруг вместе с рабочим разбирал стену, чтобы проверить проводку, и обнаружил, что один из основных проводов от плиты был сильно закручен, что могло привести к короткому замыканию и пожару.





«Не покупайте white box никогда. Жалоб много писалось на этапе приёмки. Это всё бестолку. В наше время можно бодаться до бесконечности», — поделилась Волкова.