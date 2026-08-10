42-летняя звезда «Белого лотоса» Обри Плаза впервые стала мамой

10 августа 2026, 12:48

Актриса Обри Плаза родила первенца от 40-летнего Кристофера Эббота

Обри Плаза (Фото: Instagram* / @plazadeaubrey)

42-летняя актриса Обри Плаза впервые стала мамой. Звезда «Белого лотоса» родила первенца от 40-летнего актёра Кристофера Эббота. О пополнении в семье стало известно после того, как папарацци заметили артистку с новорождённым ребёнком на руках на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщает TMZ.