42-летняя звезда «Белого лотоса» Обри Плаза впервые стала мамой
42-летняя актриса Обри Плаза впервые стала мамой. Звезда «Белого лотоса» родила первенца от 40-летнего актёра Кристофера Эббота. О пополнении в семье стало известно после того, как папарацци заметили артистку с новорождённым ребёнком на руках на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщает TMZ.
Плаза старалась не привлекать к себе внимания, однако скрыть появление малыша ей не удалось. Подробности о рождении ребёнка и его имени пока не раскрываются.
Романтические отношения Обри и Кристофера начались больше года назад. Для актрисы этот роман стал новым этапом после тяжёлого периода в личной жизни.
Ранее Плаза была замужем за режиссёром и сценаристом Джеффом Баэной. Пара познакомилась в 2011 году, а спустя десять лет официально оформила отношения. Супруги расстались незадолго до смерти Баэны. В январе 2025 года 47-летний режиссёр покончил с собой. После трагедии Обри практически не рассказывала о своей личной жизни.
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