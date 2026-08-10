Анна Калашникова избавилась от залысин и высокого лба
Анна Калашникова призналась в пересадке волос, которую долго скрывала
Анна Калашникова раскрыла причину недавней смены имиджа. Артистка призналась, что решилась на пересадку волос из-за давнего комплекса, который беспокоил её ещё с юности. Об этом сообщает WomanHit.
По словам Калашниковой, её не устраивало количество волос в области висков и пробора, а также слишком высокий лоб. Из-за этого артистка долгие годы избегала причёсок с собранными волосами и не могла позволить себе высокий хвост.
«Я долгое время из-за этого комплекса не могла носить высокий хвост. У меня другой имидж, хожу теперь с челкой. Про меня пишут, что я резко поменяла стиль, на самом деле я сделала пересадку волос», — рассказала Анна.Калашникова призналась, что долго откладывала процедуру из-за страха перед хирургическим вмешательством. Однако в какой-то момент желание избавиться от многолетнего комплекса оказалось сильнее переживаний.
По словам артистки, сама процедура прошла достаточно быстро и оказалась не такой болезненной, как она предполагала. Специалисты скорректировали линию роста волос, а также поработали с висками и зоной пробора.
«Линию роста волос сделали четче, неровности исчезли, доктора поработали над висками и пробором», — поделилась Калашникова.