Анна Калашникова избавилась от залысин и высокого лба

10 августа 2026, 12:18

Анна Калашникова призналась в пересадке волос, которую долго скрывала

Анна Калашникова (Фото: Instagram* / @annakalash)

Анна Калашникова раскрыла причину недавней смены имиджа. Артистка призналась, что решилась на пересадку волос из-за давнего комплекса, который беспокоил её ещё с юности. Об этом сообщает WomanHit.





По словам Калашниковой, её не устраивало количество волос в области висков и пробора, а также слишком высокий лоб. Из-за этого артистка долгие годы избегала причёсок с собранными волосами и не могла позволить себе высокий хвост.





«Я долгое время из-за этого комплекса не могла носить высокий хвост. У меня другой имидж, хожу теперь с челкой. Про меня пишут, что я резко поменяла стиль, на самом деле я сделала пересадку волос», — рассказала Анна.

«Линию роста волос сделали четче, неровности исчезли, доктора поработали над висками и пробором», — поделилась Калашникова.