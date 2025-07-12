Игорь Макаров довёл Леру Кудрявцеву до слёз: «Я делала всё, что могла. Я сдаюсь»
Кудрявцева рассказала о тяжёлом периоде в семейной жизни с Макаровым
Телеведущая Лера Кудрявцева вечером в субботу шокировала поклонников серией пронзительных и откровенных постов.
Звезда в своём Telegram-канале призналась, что сейчас переживает тяжелейший период в личной жизни. Кудрявцева не стала называть имён, но очевидно, что речь идёт о её муже-хоккеисте Игоре Макарове.
«Я делала всё, что могла. Спасала – лечила. Спасала – лечила. Спасала – лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля (дочь Кудрявцевой и Макарова – прим.ред.) ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума и только очередной рехаб давал мне возможность «продышаться». Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. (...) Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Ещё немного и спасать надо будет меня. Отдаю ли я себе отчёт о том, что пишу? Конечно. Я сдаюсь», – с отчаянием написала Кудрявцева.Напомним, что о проблемах с алкоголем у Макарова известно давно. Ходили слухи, что пара, прожившая в браке более десяти лет, развелась из-за этого. Однако Кудрявцева опровергла эти слухи, подтвердив при этом, что в семье не всё гладко. Теперь звезда призналась, что несмотря на все сложности, по-прежнему чувствует ответственность за мужа и боится его смерти.
Кудрявцева извинилась перед фанатами за такие откровения, отметив, что ей невыносимо больно.