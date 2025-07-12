Игорь Макаров довёл Леру Кудрявцеву до слёз: «Я делала всё, что могла. Я сдаюсь»

12 июля 2025, 21:28

Кудрявцева рассказала о тяжёлом периоде в семейной жизни с Макаровым

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева вечером в субботу шокировала поклонников серией пронзительных и откровенных постов.





Звезда в своём Telegram-канале призналась, что сейчас переживает тяжелейший период в личной жизни. Кудрявцева не стала называть имён, но очевидно, что речь идёт о её муже-хоккеисте Игоре Макарове.





«Я делала всё, что могла. Спасала – лечила. Спасала – лечила. Спасала – лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля (дочь Кудрявцевой и Макарова – прим.ред.) ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума и только очередной рехаб давал мне возможность «продышаться». Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. (...) Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Ещё немного и спасать надо будет меня. Отдаю ли я себе отчёт о том, что пишу? Конечно. Я сдаюсь», – с отчаянием написала Кудрявцева.