43-летний Иван Стебунов стал отцом и раскрыл имя первенца
43-летний актер Иван Стебунов впервые стал отцом, у него родился сын Герман
У актера Ивана Стебунова родился первенец. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам артиста, роды его возлюбленной прошли легко.
«Малыш — настоящий красавец получился, у него такое интересное смешение кровей, — в том числе, еврейской, татарской. Характер тоже прекрасный: по ночам нас иногда даже щадит, дает поспать», — поделился Стебунов.
Актер признался, что они с женой выбрали сыну имя Герман.
О беременности Елены стало известно в июле — тогда Стебунов опубликовал ролик, где пара позировала в интерьерах старинного особняка, а будущая мать продемонстрировала округлившийся живот.