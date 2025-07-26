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43-летний Иван Стебунов стал отцом и раскрыл имя первенца

43-летний актер Иван Стебунов впервые стал отцом, у него родился сын Герман
Фото: iStock/Kseniia Kapris

У актера Ивана Стебунова родился первенец. Об этом сообщает «СтарХит».



По словам артиста, роды его возлюбленной прошли легко.

«Малыш — настоящий красавец получился, у него такое интересное смешение кровей, — в том числе, еврейской, татарской. Характер тоже прекрасный: по ночам нас иногда даже щадит, дает поспать», — поделился Стебунов.

Актер признался, что они с женой выбрали сыну имя Герман.

О беременности Елены стало известно в июле — тогда Стебунов опубликовал ролик, где пара позировала в интерьерах старинного особняка, а будущая мать продемонстрировала округлившийся живот.

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