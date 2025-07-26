«Просто успокойся и молчи»: Макаров публично сорвался и нецензурно выругался на Кудрявцеву после слез звезды о его алкоголизме
Игорь Макаров сорвался и выругался на Кудрявцеву после ее страданий о его алкоголизме
Хоккеист Игорь Макаров сорвался на жену Леру Кудрявцеву, упрекнув ее за откровения в его алкоголизме. Телеведущая ранее поделилась с подписчиками трудностями в борьбе с зависимостью мужа, рассказав о слезах, потраченных нервах и отчаянии. Скандал вызвал волну поддержки среди звезд и фанатов, что, видимо, возмутило Макарова.
Спортсмен выложил пост в личном блоге, в котором «тэгнул» жену. Он очень грубо и коротко призывал ее «закрыть рот» после ее откровений Леры о его проблемах с алкоголем. Он написал, что устал от заявлений жены, которые, по его мнению, выставляют его в плохом свете. Эту мысль Макаров выразил нецензурными словами.
«Уже просто успокойся и молчи», — добавил он, после чего выругался в сторону супруги.Напомним, что Лера редко пишет в личном блоге что-то негативное или жалуется на личную жизнь. Единственная проблема, которую она иногда упоминает — сложности в семейной жизни из-за состояния мужа. 12 июля она шокировала поклонников, когда не просто рассказала о проблемах, а даже записала голосовое сообщение, полное рыданий. Звезда извинялась за подобный «срыв» и просила не осуждать ее момент слабости.
«Я стала «созависимой». Я боюсь, что он умрет, что что-то случиться, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдет - я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. (...) Девочки милые, как это страшно. (...) Но я не могу больше. Это крик моей души. Простите еще раз», — писала Кудрявцева.Фанаты и звезды продолжают поддерживать Леру, не виня знаменитость за откровения. Негатив в соцсетях присутствует, но большинство людей признает, что семейная ситуация у пары сложная. Напомним, что у Игоря с Лерой есть общая дочка по имени Маша.
Ранее продюсер Дворцов также оценил «крик души» Леры и заявил, что у пьющего мужа Кудрявцевой сдают нервы. Он уверен, что отношения знаменитостей скоро распадутся.
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