«Просто успокойся и молчи»: Макаров публично сорвался и нецензурно выругался на Кудрявцеву после слез звезды о его алкоголизме

26 июля 2025, 05:28

Игорь Макаров сорвался и выругался на Кудрявцеву после ее страданий о его алкоголизме

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Хоккеист Игорь Макаров сорвался на жену Леру Кудрявцеву, упрекнув ее за откровения в его алкоголизме. Телеведущая ранее поделилась с подписчиками трудностями в борьбе с зависимостью мужа, рассказав о слезах, потраченных нервах и отчаянии. Скандал вызвал волну поддержки среди звезд и фанатов, что, видимо, возмутило Макарова.





Спортсмен выложил пост в личном блоге, в котором «тэгнул» жену. Он очень грубо и коротко призывал ее «закрыть рот» после ее откровений Леры о его проблемах с алкоголем. Он написал, что устал от заявлений жены, которые, по его мнению, выставляют его в плохом свете. Эту мысль Макаров выразил нецензурными словами.





«Уже просто успокойся и молчи», — добавил он, после чего выругался в сторону супруги.

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @igor_makarov25)



«Я стала «созависимой». Я боюсь, что он умрет, что что-то случиться, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдет - я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. (...) Девочки милые, как это страшно. (...) Но я не могу больше. Это крик моей души. Простите еще раз», — писала Кудрявцева.