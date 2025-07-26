Влад Соколовский выложил теплые фото с женой, сыном и дочерью от Риты Дакоты на курорте

26 июля 2025, 03:17

Влад Соколовский и Ангелина Суркова (Фото: Instagram* @vs20)

Влад Соколовский поделился трогательными семейными кадрами с отдыха на курорте, где он проводит время с женой Ангелиной Сурковой и детьми. Певец запечатлел радостные моменты с дочерью Мией от Риты Дакоты и сыном Дэвидом от текущей супруги.





Некоторое время назад Соколовский отправился на жаркий курорт. Почти сразу он начал выкладывать посты, связанные с поездкой. В личном блоге певца появились яркие фото и видео, где он дурачится с Мией в бассейне, пока девочка сияет улыбкой. Также он опубликовал нежные кадры с загорелой Ангелиной в стильном монокини на берегу моря.



Дети Влада Соколовского Мия и Дэвид (Фото: Instagram* @vs20)

Поклонники засыпали посты певца комплиментами, восхищаясь «потрясающими глазами» семьи и «милой улыбкой» детей.



Соколовский назвал свою поездку лучшим семейным отдыхом. Он также заявил, что человек сам в ответе за счастье в своей жизни. От личного настроя и энергии зависит многое — если входить в день с радостью, то «мир тебе подмигнет». А если находиться в тревоге, то приятного в жизни будет мало.



Влад Соколовский и Ангелина Суркова (Фото: Instagram* @vs20)



«Если хочешь перемен, то не проси — меняй волну. Меняй свое состояние, меняй вибрацию», — посоветовал Соколовский подписчикам в личном блоге.