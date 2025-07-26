Дочь Успенской впервые показала подписчикам лицо возлюбленного — она нежно прижалась к загадочному мужчине

26 июля 2025, 04:50

Татьяна Плаксина выложила в личном блоге домашние снимки с предполагаемым бойфрендом

Татьяна Плаксина (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Дочка певицы Успенской, Татьяна Плаксина, впервые показала фото с возможным возлюбленным, вызвав ажиотаж среди подписчиков. Интимная обстановка на снимке намекнула фанатам на близкие отношения пары.





Татьяна опубликовала в «сторис» кадр, где она запечатлена с неизвестным мужчиной в домашней обстановке: без макияжа и со слабо заплетенной, аккуратной косой. Рядом с девушкой красовался полуобнаженный спутник. Во всяком случае, в кадре футболки или любой другой верхней одежды на незнакомце заметно не было. Это и породило слухи о возможных отношениях.



