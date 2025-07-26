Дочь Успенской впервые показала подписчикам лицо возлюбленного — она нежно прижалась к загадочному мужчине
Татьяна Плаксина выложила в личном блоге домашние снимки с предполагаемым бойфрендом
Дочка певицы Успенской, Татьяна Плаксина, впервые показала фото с возможным возлюбленным, вызвав ажиотаж среди подписчиков. Интимная обстановка на снимке намекнула фанатам на близкие отношения пары.
Татьяна опубликовала в «сторис» кадр, где она запечатлена с неизвестным мужчиной в домашней обстановке: без макияжа и со слабо заплетенной, аккуратной косой. Рядом с девушкой красовался полуобнаженный спутник. Во всяком случае, в кадре футболки или любой другой верхней одежды на незнакомце заметно не было. Это и породило слухи о возможных отношениях.
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Подписчики уверены, что это новый бойфренд Татьяны, о котором еще весной упоминала Любовь Успенская. Звезда описывала ухажера своей дочери как состоятельного бизнесмена, подходящего, по ее суждению, на роль зятя.
При этом сама певица на тот момент лично к многообещающим кавалером не встречалась. Но прошли месяцы, так что они вполне могли повидаться за это время. Пока нельзя сказать наверняка.
Татьяна никак не прокомментировала снимок, лишь тепло улыбаясь в кадр. Плаксина, никогда не состоявшая в браке и не имеющая детей, всегда держала романы в тайне. Пользователи в соцсетях предположили, что она и на этот раз не будет торопиться подтвердить или опровергнуть новости о своем «парне».
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