43-летняя Наталья Рудова в откровенном домашнем образе показала пирсинг в пупке

27 июля 2026, 19:03

Наталья Рудова (Фото: Instagram* @rudovanata)

Наталья Рудова накануне вечером вышла в прямой эфир в соцсетях и пообщалась с фолловерами. В ходе общения артистка продемонстрировала украшение в пупке.