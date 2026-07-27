43-летняя Наталья Рудова в откровенном домашнем образе показала пирсинг в пупке
Наталья Рудова накануне вечером вышла в прямой эфир в соцсетях и пообщалась с фолловерами. В ходе общения артистка продемонстрировала украшение в пупке.
43-летняя актриса, известная по роли в сериале «Универ», выбрала максимально откровенный домашний образ. Она сняла себя в полный рост перед зеркалом: на звезде красовались белый микротоп минималистичного кроя и короткие шорты с кружевной отделкой по краям.
Рудова намеренно сделала кадр так, чтобы в объектив попал пирсинг в пупке — любопытные подписчики без труда рассмотрели все детали украшения. К видео Наталья добавила короткую подпись: «Доброй ночи».
Однако утро принесло новые откровения: артистка призналась, что в полнолуние ей всегда особенно тяжело засыпать и сон становится беспокойным. Чтобы взбодриться, она сразу после пробуждения отправилась на тренировку, чем и поделилась в следующих сторис.
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