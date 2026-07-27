«Не по возрасту»: Пугачёва вышла на фестиваль в Юрмале в наряде за 1 млн — фото
Алла Пугачёва появилась на фестивале Laima Rendezvous Jurmala в наряде стоимостью около миллиона рублей.
В один из дней Алла Борисовна с супругом Максимом Галкиным* вышла на красную дорожку, и их появление удивило публику. Пользователи соцсетей отметили, что Примадонна выбрала для выхода слишком молодёжный наряд.
Super оценил образ 77‑летней певицы примерно в один миллион рублей. Жакет и юбка Dior обошлись артистке почти в 450 тысяч рублей за каждую вещь, а ботильоны, предположительно из архивной линейки Ekonika, могут стоить около 30 тысяч рублей.
Ранее Алла Пугачёва в редком интервью дала совет молодым исполнителям. Она порассуждала о своём многолетнем опыте на сцене и о том, что значит быть настоящим артистом.
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