43-летняя звезда «Метода Фрейда» Елена Николаева поделилась откровенными снимками
Елена Николаева показала фигуру топлес и заинтриговала поклонников
Актриса Елена Николаева удивила поклонников смелой публикацией в личном блоге. 43-летняя звезда сериала «Метод Фрейда» показала снимки топлес, на которых продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.
На фотографиях актриса позировала, прикрывая грудь руками. Необычный кадр Николаева сопроводила загадочной подписью, оставив подписчикам повод для обсуждений.
«В каждой ли шутке есть доля правды? Это так, риторический вопрос», — написала артистка.Поклонники отметили, что Елена находится в отличной форме и выглядит моложе своего возраста. При этом сама актриса не раз говорила, что предпочитает не делать личную жизнь публичной и редко делится подробностями отношений.
Ранее Николаевой приписывали роман с актёром Михаилом Тройником. Знаменитость не стала раскрывать имя избранника, однако подтвердила, что сейчас не одна и в её личной жизни «всё хорошо». По словам актрисы, одним из главных качеств мужчины для неё является чувство юмора.