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43-летняя звезда «Метода Фрейда» Елена Николаева поделилась откровенными снимками

Елена Николаева показала фигуру топлес и заинтриговала поклонников
Елена Николаева (Фото: Instagram* / @nikolaka)

Актриса Елена Николаева удивила поклонников смелой публикацией в личном блоге. 43-летняя звезда сериала «Метод Фрейда» показала снимки топлес, на которых продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.



На фотографиях актриса позировала, прикрывая грудь руками. Необычный кадр Николаева сопроводила загадочной подписью, оставив подписчикам повод для обсуждений.

Елена Николаева (Фото: Instagram* / @nikolaka)
«В каждой ли шутке есть доля правды? Это так, риторический вопрос», — написала артистка.
Поклонники отметили, что Елена находится в отличной форме и выглядит моложе своего возраста. При этом сама актриса не раз говорила, что предпочитает не делать личную жизнь публичной и редко делится подробностями отношений.

Ранее Николаевой приписывали роман с актёром Михаилом Тройником. Знаменитость не стала раскрывать имя избранника, однако подтвердила, что сейчас не одна и в её личной жизни «всё хорошо». По словам актрисы, одним из главных качеств мужчины для неё является чувство юмора.

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Софья Метелева

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