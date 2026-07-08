Диану Шурыгину отправили в СИЗО после нарушения условий домашнего ареста
Диана Шурыгина оказалась в следственном изоляторе после того, как суд изменил ей меру пресечения по уголовному делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.
Как сообщает BAZA, 27-летняя блогерша, находившаяся под домашним арестом, нарушила установленные ограничения — в частности, пользовалась мобильным телефоном. После этого следствие обратилось в суд с просьбой ужесточить меру пресечения.
Троицкий районный суд Москвы согласился с доводами следствия и постановил отправить Шурыгину в СИЗО. Под стражей она должна находиться как минимум ближайшие 11 дней.
Уголовное дело против блогерши было возбуждено в июне. По версии следствия, Шурыгина вместе с другими лицами участвовала в создании и распространении материалов порнографического характера через Telegram. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 242 УК РФ — незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершённые группой лиц.
По данной статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
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