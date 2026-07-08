Диану Шурыгину отправили в СИЗО после нарушения условий домашнего ареста

08 июля 2026, 22:14

Диану Шурыгину отправили в СИЗО по делу о порнографии

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* / @diana_s_life2)

Диана Шурыгина оказалась в следственном изоляторе после того, как суд изменил ей меру пресечения по уголовному делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.