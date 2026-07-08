Ольга Дибцева рассказала о сложном разводе и новых отношениях
Ольга Дибцева заявила, что расставание с первым мужем стало для неё испытанием
Ольга Дибцева откровенно рассказала о личной жизни и непростом периоде после развода с первым супругом. В интервью Андрею Малахову актриса призналась, что их расставание далось обоим очень тяжело, однако со временем им удалось сохранить хорошие отношения ради общей дочери.
По словам Дибцевой, они долго пытались сохранить брак и исправить ситуацию, но в какой-то момент поняли, что больше не могут быть вместе.
«Мы поняли, что уже не можем жить друг с другом. А до этого всеми силами пытались спасти брак. Правда! Я много работала над собой, исповедовалась, говорила, что плохая жена, нужно что-то делать. Уже потом осознала, что, как бультерьер, вцепилась в этот брак, хотя давно надо было понять — мы не пара», — поделилась актриса.Она призналась, что тот период стал настоящим испытанием для всей семьи. По словам Ольги, из-за попыток сохранить отношения страдали не только они с супругом, но и ребёнок, который видел семейные сложности.
Позже в жизни актрисы появился новый избранник. Дибцева отметила, что начало этих отношений было непростым, поскольку на тот момент и она, и её будущий супруг Евгений находились в браках.
«Было сложно, Женя в браке, я тоже», — рассказала артистка.Сейчас, по словам Ольги, всё изменилось: её бывший супруг также построил новую семью, а между ними сохранилось уважение и контакт благодаря дочери. Актриса подчеркнула, что несмотря на болезненное прошлое, им удалось пройти этот этап и начать новую жизнь.