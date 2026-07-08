«Больше мяса на костях»: муж модели Хайди Клум убедил модель, что ей лучше измениться

08 июля 2026, 21:59

Хайди Клум рассказала, что муж посоветовал ей набрать вес

Хайди Клум с мужем (Фото: Instagram* / @heidiklum)

53-летняя Хайди Клум призналась, что прислушалась к мнению своего мужа Тома Каулитца и изменила отношение к собственной фигуре. По словам модели, именно супруг первым обратил её внимание на то, что ей стоит немного набрать вес.





В интервью Us Weekly Клум рассказала, что сначала не придавала большого значения совету мужа, однако позже поняла, что он был прав.





«Мой муж был первым, кто это отметил. Он сказал: "Тебе стоит есть больше; ты будешь выглядеть лучше, если у тебя будет чуть больше мяса на костях". Когда я смотрю на старые фото, думаю: "Он прав!" С точки зрения пропорций я выгляжу лучше, когда не такая худая», — поделилась модель.