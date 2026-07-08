«Больше мяса на костях»: муж модели Хайди Клум убедил модель, что ей лучше измениться
Хайди Клум рассказала, что муж посоветовал ей набрать вес
53-летняя Хайди Клум призналась, что прислушалась к мнению своего мужа Тома Каулитца и изменила отношение к собственной фигуре. По словам модели, именно супруг первым обратил её внимание на то, что ей стоит немного набрать вес.
В интервью Us Weekly Клум рассказала, что сначала не придавала большого значения совету мужа, однако позже поняла, что он был прав.
«Мой муж был первым, кто это отметил. Он сказал: "Тебе стоит есть больше; ты будешь выглядеть лучше, если у тебя будет чуть больше мяса на костях". Когда я смотрю на старые фото, думаю: "Он прав!" С точки зрения пропорций я выгляжу лучше, когда не такая худая», — поделилась модель.Хайди Клум также вспомнила о сложностях, с которыми сталкивалась в начале карьеры. По словам бывшего «ангела» Victoria’s Secret, в модельной индустрии она неоднократно подвергалась критике из-за внешности. Фотографы и представители профессии могли делать ей болезненные замечания о фигуре, из-за чего она даже плакала во время съёмок.
Сейчас модель признаётся, что стала иначе воспринимать свою внешность и больше прислушивается к собственным ощущениям, а не к жёстким стандартам индустрии.