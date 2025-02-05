44-летняя супермодель Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

Жизель Бюндхен (Фото: соцсети)
Супермодель Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. Источники TMZ заявили, что и он, и его мама «счастливы и здоровы». Сама женщина пока хранит молчание.
Отец ребенка — инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С ним Бюндхен вступила в отношения спустя несколько месяцев после развода с Томом Брэди. Сообщения о беременности звезды принесли огромную радость поклонникам, поскольку, как выяснилось, Жизель тяжело переживала расставание после 13 лет брака. А вот Брэди за супермодель, похоже, не порадовался — после того, как стало известно о беременности женщины, он поделился загадочным постом. Спортсмен опубликовал кадр, к которому добавил песню со строчками о любви.
Напомним, что у Жизель и Тома есть общие 14-летний сын Бенжамин Рейн и 11-летняя дочь Вивиан Лейк.
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Напомним, что у Жизель и Тома есть общие 14-летний сын Бенжамин Рейн и 11-летняя дочь Вивиан Лейк.
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Ольга Енгалычева