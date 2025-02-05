Кайли Дженнер боится, что Тимоти Шаламе бросит ее из-за мамы Крис

Тимоти Шаламе (Фото: соцсети)
Амбициозная Крис Дженнер строит огромные планы на актера Тимоти Шаламе, который находится в отношениях с ее дочерью Кайли Дженнер. Звездная мама хочет, чтобы избранник дочери появился в семейном реалити-шоу, сообщило издание RadarOnline
Инсайдеры говорят, что Кайли испытает страх из-за чрезмерной активности мамы и сестер. Модель думает, что использование ее возлюбленного для повышения рейтингов шоу негативно скажется на отношениях с Тимоти. Шаламе и так сильно раскритиковали за этот роман, поэтому союз и так находится под угрозой распада. Вокруг молодого человека много актрис, ради которых Тимоти легко оставит Дженнер, подчеркнуло издание.
В настоящий момент Шаламе старается повысить свой статус в Голливуде из-за растущей популярности — это тоже добавляет Кайли стресса. Отношения с селебрити вроде кого-то из Кардашьян-Дженнер — весомое препятствие для Тимоти, уточнило издание.
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«Кайли искренне влюблена в Тимоти и хочет защитить их отношения любой ценой. Кайли осознает, с каким вниманием Тимоти уже столкнулся из-за отношений с ней, и опасается, что раскрытие их личной жизни может усилить давление на него, чтобы он расстался с ней. Она никогда не простит своей матери, если отношения пойдут ко дну из-за того, что его заставили пойти на шоу», — обратил внимание источник.
В настоящий момент Шаламе старается повысить свой статус в Голливуде из-за растущей популярности — это тоже добавляет Кайли стресса. Отношения с селебрити вроде кого-то из Кардашьян-Дженнер — весомое препятствие для Тимоти, уточнило издание.
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Ольга Енгалычева