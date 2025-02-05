«Мы простые люди»: мама Бьянки Цензори неоднозначно отреагировала на «голое» появление дочери

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
«Голый» выход модели Бьянки Цензори вызвал огромный общественный резонанс. Большач часть пользователейСети была шокирована откровенным нарядом жены Канье Уэста. Журналисты Daily Mail встретили Александру, маму Бьянки, и даже завели с ней разговор.
Александра ясно дала понять, что не желает быть частью публичной жизни дочери.
Отмечалось, что журналисты застали Александру после того, как папа модели Элиа «Лео» Цензори высадил ее и дочь Анджелину из машины.
Напомним, что на 2025 Grammy Awards Канье Уэст вместе с женой Бьянкой Цензори появился на красной дорожке. Когда супруги предстали перед фотографами, Бьянка внезапно сбросила свое черное перьевое пальто, оставшись в прозрачном мини-платье, которое практически не скрывало её тело.
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«Мы простые люди, живущие своей жизнью настолько приватно, насколько это возможно. Мне нечего сказать о Бьянке, извините», — обратила внимание мама фотомодели.
Отмечалось, что журналисты застали Александру после того, как папа модели Элиа «Лео» Цензори высадил ее и дочь Анджелину из машины.
Напомним, что на 2025 Grammy Awards Канье Уэст вместе с женой Бьянкой Цензори появился на красной дорожке. Когда супруги предстали перед фотографами, Бьянка внезапно сбросила свое черное перьевое пальто, оставшись в прозрачном мини-платье, которое практически не скрывало её тело.
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Ольга Енгалычева