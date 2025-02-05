Болезнь Джастина Бибера, из-за которой он на несколько лет покинул сцену, могла вернуться

Джастин Бибер (Фото: соцсети)
В последнее время Джастин Бибер все чаще сталкивается с папарацци. На фотографиях он предстает не в лучшем виде. После того как в Сеть попали одни из последних фотографий, фанаты сильно встревожились по поводу состояния здоровья певца.
Некоторые из поклонников Бибера полагают, что все дело в частичном лицевом параличе, из-за которого несколько лет назад исполнитель хита «Baby» перестал выходить на сцену.
Общественность сделала вывод, что заболевание вернулось к Джастину или же он просто возобновил прием препаратов, влияющих на его состояние.
Преданные поклонники Бибера уверены: проводить выступления — последнее, что ему сейчас необходимо делать. Несмотря на это, сообщения в инфополе о возобновлении концертов распространяются. По информации инсайдеров Daily Mail, в настоящий момент финансовое состояние певца столь плачевно, что другого выхода у него нет.
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Общественность сделала вывод, что заболевание вернулось к Джастину или же он просто возобновил прием препаратов, влияющих на его состояние.
Преданные поклонники Бибера уверены: проводить выступления — последнее, что ему сейчас необходимо делать. Несмотря на это, сообщения в инфополе о возобновлении концертов распространяются. По информации инсайдеров Daily Mail, в настоящий момент финансовое состояние певца столь плачевно, что другого выхода у него нет.
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