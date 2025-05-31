44-летняя Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка

Юлия Барановская рассказала подписчикам о желании родить четвертого ребенка
Юлия Барановская (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка, о чем рассказала подписчикам в социальных сетях. Аудитория задала ей соответствующий вопрос.



«Очень, вот только утром была у врача, сказал рожайте», — написала Юлия, украсив сообщение смайлами.
Кроме того, женщина рассказала, что у нее есть жених, а еще она безгранично любит природу.

«Прям грудь разрывается от любви и благодарности от того, что видишь вокруг, когда и слезы на глазах и счастье в каждой клеточке чувствуешь», — добавила Барановская.
Юлия родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина: Артема, Яну и Арсения. Пара прожила вместе девять лет.

*Запрещен в РФ

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