44-летняя Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка
Юлия Барановская рассказала подписчикам о желании родить четвертого ребенка
Телеведущая Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка, о чем рассказала подписчикам в социальных сетях. Аудитория задала ей соответствующий вопрос.
«Очень, вот только утром была у врача, сказал рожайте», — написала Юлия, украсив сообщение смайлами.Кроме того, женщина рассказала, что у нее есть жених, а еще она безгранично любит природу.
«Прям грудь разрывается от любви и благодарности от того, что видишь вокруг, когда и слезы на глазах и счастье в каждой клеточке чувствуешь», — добавила Барановская.Юлия родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина: Артема, Яну и Арсения. Пара прожила вместе девять лет.
*Запрещен в РФ