«Должен быть выше меня»: Алена Водонаева назвала главный критерий к мужчинам
Водонаевой нужен мужчина, который выше нее по социальному положению
Телеведущая Алена Водонаева раскрыла главный критерий при выборе мужчины в личном блоге. Речь идет как о внешнем виде, так и о социальном положении потенциального партнера.
«Для каждого свой идеал. Для меня — на 10-15 см выше меня. Либо должен быть сильно выше меня по социальному положению и статусу», — поделилась Водонаева.Женщина была замужем за петербургским диджеем Алексеем Комовым. Брачный союз потерпел крах. По словам теледивы, вся материальная составляющая этих отношений была на ней.
«Надо представлять из себя такого человека, который мне откликается. По внутренним и внешним качествам. По масштабу личности и силе», — добавила Алена.
Звезда реалити-шоу «Дом-2» часто комментирует поступки коллег по цеху, являясь одной из самых скандальных представительниц отечественного шоубиза.