«Должен быть выше меня»: Алена Водонаева назвала главный критерий к мужчинам

31 мая 2025, 11:47

Водонаевой нужен мужчина, который выше нее по социальному положению

Алена Водонаева (Фото: Telegram/@Avodonaeva)

Телеведущая Алена Водонаева раскрыла главный критерий при выборе мужчины в личном блоге. Речь идет как о внешнем виде, так и о социальном положении потенциального партнера.







«Для каждого свой идеал. Для меня — на 10-15 см выше меня. Либо должен быть сильно выше меня по социальному положению и статусу», — поделилась Водонаева.

«Надо представлять из себя такого человека, который мне откликается. По внутренним и внешним качествам. По масштабу личности и силе», — добавила Алена.