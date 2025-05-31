«Сразу минус 10 килограммов»: Лиза Моряк раскрыла секрет похудения после рождения второй дочери
Моряк рассказала, что сбросила 10 килограммов после рождения второго ребенка
Актриса Лиза Моряк рассказала в соцсетях, что сбросила десять килограммов после рождения дочери Шарлиз.
«Из роддома выхожу — сразу минус 10 килограммов, потом уходит вода, спадают отеки. — Пока четко не слежу за питанием, ушло еще 2 кило. Но нужно чтобы ушло еще 8, чтобы дойти до моего привычного веса», — поделилась жена режиссера Сарика Андреасяна.Женщина добавила, что после рождения дочери Элизабет в феврале 2023 года, сбросить лишние килограммы было непросто. Чтобы прийти в былую форму, пришлось потратить много времени, добавила Лиза Моряк.
Дочь Сарика Андреасяна и Лизы Моряк Шарлиз родилась 10 мая. Супруги сообщали об этом в соцсетях.
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