«Это увидит муж»: актрисе Наталье Бардо стыдно перед супругом из-за ухаживаний экстрасенса Дмитрия Матвеева
Наталье Бардо стыдно перед Вайсбергом из-за ухаживаний Матвеева
В шоу «Мастер игры» не обходится без любовных интриг. Звезда «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Матвеев не скрывает, что ему нравится актриса Наталья Бардо. А ее замужнее положение экстрасенса не смущает.
В новом выпуске «Мастера игры» Матвеев вновь открыто проявил свои чувства к артистке, подарив ей розу. Ранее он уже получал отпор от знаменитости, однако решил не сдаваться.
«Дим, зачем эти интриги? Это мой муж будет смотреть! Для меня важны честь и достоинство, я очень люблю свою семью, у меня прекрасный муж!» — приводит «СтарХит» слова Бардо.
Экстрасенс попытался оправдаться за подарок и пояснил, что просто хотел защитить актрису заговоренным цветком. Наталья же искренне не понимает, почему Дмитрий продолжает проявлять к ней внимание. Примечательно, что сам Матвеев не находит это странным.
*Запрещен в РФ