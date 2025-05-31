«Это увидит муж»: актрисе Наталье Бардо стыдно перед супругом из-за ухаживаний экстрасенса Дмитрия Матвеева

Наталье Бардо стыдно перед Вайсбергом из-за ухаживаний Матвеева
Наталья Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

В шоу «Мастер игры» не обходится без любовных интриг. Звезда «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Матвеев не скрывает, что ему нравится актриса Наталья Бардо. А ее замужнее положение экстрасенса не смущает.



В новом выпуске «Мастера игры» Матвеев вновь открыто проявил свои чувства к артистке, подарив ей розу. Ранее он уже получал отпор от знаменитости, однако решил не сдаваться.

«Дим, зачем эти интриги? Это мой муж будет смотреть! Для меня важны честь и достоинство, я очень люблю свою семью, у меня прекрасный муж!» — приводит «СтарХит» слова Бардо.

Экстрасенс попытался оправдаться за подарок и пояснил, что просто хотел защитить актрису заговоренным цветком. Наталья же искренне не понимает, почему Дмитрий продолжает проявлять к ней внимание. Примечательно, что сам Матвеев не находит это странным.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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