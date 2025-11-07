«Мне нечего сказать»: Тимоти Шаламе высказался об отношениях с Кайли Дженнер

07 ноября 2025, 11:49

Тимоти Шаламе впервые прокомментировал роман с Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Тимоти Шаламе впервые заговорил о своём романе с Кайли Дженнер, о котором с 2023 года спорит весь интернет. Об этом сообщает Vogue.





Несмотря на то что их пара остаётся одной из самых загадочных в Голливуде, актёр не стал раскрывать подробности личной жизни.





«Я не боюсь говорить об этом [об отношениях с Кайли]. Мне просто нечего сказать», — заявил Шаламе.