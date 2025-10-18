«Выпустить пар»: 46-летняя Екатерина Климова позировала голой в ванной с лепестками роз

18 октября 2025, 13:05

Екатерина Климова снялась обнажённой в ванне с розами на фоне океана

Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova___ekaterina)

Екатерина Климова вновь поразила поклонников эстетикой и смелостью. 46-летняя актриса театра и кино опубликовала откровенное видео с отдыха на Мальдивах, где позирует обнажённой в ванне, наполненной лепестками роз, на фоне бирюзового океана.





Звезда призналась, что с наступлением осени особенно ностальгирует по летним дням, когда можно было полностью расслабиться. В столичной суете ей не всегда удаётся уделять время отдыху, поэтому Климова уже планирует устроить себе спа-день, чтобы «выпустить пар» и восстановить силы.

Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova___ekaterina)



«Осень наконец вступила в свои права, и суета не оставляет шанса расслабиться, а я уже скучаю по лету. Пересматривала фотографии с отдыха на Мальдивах и поняла, что надо найти время для спа или бани», — отметила актриса.