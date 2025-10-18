57-летняя Рената Литвинова устроила фотосессию в снегу в купальнике

18 октября 2025, 12:43

Рената Литвинова снялась в купальнике среди снега

Рената Литвинова (Фото: Instagram* / @renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова вновь поразила поклонников смелостью и оригинальностью — 57-летняя актриса выложила видео, на котором позирует в купальнике посреди заснеженного пейзажа.