57-летняя Рената Литвинова устроила фотосессию в снегу в купальнике
Рената Литвинова вновь поразила поклонников смелостью и оригинальностью — 57-летняя актриса выложила видео, на котором позирует в купальнике посреди заснеженного пейзажа.
Необычную съёмку Литвинова устроила во время отдыха в испанской клинике здоровья, где, по её словам, восстанавливает силы.
Ролик вызвал бурную реакцию подписчиков. Многие отметили, что режиссёр выглядит слишком худой и выразили тревогу за её здоровье, предполагая, что артистка чересчур увлеклась диетами. Однако сама Рената на комментарии не отвечает и предпочитает сохранять загадочность.
У Литвиновой есть 24-летняя дочь Ульяна от предпринимателя Леонида Добровского. Ранее актриса рассказывала, что решила стать матерью только после 30 лет, когда почувствовала внутреннюю готовность, и не раз призывала женщин не поддаваться давлению общества в вопросах материнства.
