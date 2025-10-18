Сначала друзья, потом семья: Серябкина рассказала, как вышла из «френдзоны» через 10 лет

18 октября 2025, 12:09

Ольга Серябкина призналась, что десять лет была во «френдзоне» с будущим мужем

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина откровенно рассказала, что прежде чем стать женой Георгия Начкебия, они десять лет оставались просто друзьями.





В интервью шоу «Натальная карта» певица призналась, что между ними долгое время не было романтических чувств — лишь лёгкость и доверие.





«Мне было с ним всегда здорово общаться, но мы были настолько друзьями, что мы вообще не понимали, что через какое-то время будем мужем и женой, что у нас будет семья», — поделилась артистка.