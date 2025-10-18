Сначала друзья, потом семья: Серябкина рассказала, как вышла из «френдзоны» через 10 лет
Ольга Серябкина призналась, что десять лет была во «френдзоне» с будущим мужем
Ольга Серябкина откровенно рассказала, что прежде чем стать женой Георгия Начкебия, они десять лет оставались просто друзьями.
В интервью шоу «Натальная карта» певица призналась, что между ними долгое время не было романтических чувств — лишь лёгкость и доверие.
«Мне было с ним всегда здорово общаться, но мы были настолько друзьями, что мы вообще не понимали, что через какое-то время будем мужем и женой, что у нас будет семья», — поделилась артистка.По словам Ольги, всё изменилось неожиданно — однажды дружба переросла в любовь. В 2020 году пара поженилась, а год спустя у них родился сын Лука.
Певица добавила, что универсального способа выбраться из френдзоны не существует, но её история — доказательство того, что настоящие чувства могут прийти даже спустя годы дружбы.