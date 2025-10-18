«Обнимаю свою подругу»: Тейлор Свифт помогла двухлетней фанатке в борьбе с раком
Тейлор Свифт вновь проявила доброту и щедрость — певица перечислила 100 тысяч долларов семье двухлетней Лайлы Смут, у которой диагностирован рак четвёртой стадии. Об этом сообщает People.
История малышки, ставшей настоящей фанаткой Свифт, глубоко тронула артистку.
Мама девочки, Кейтлин Смут, несколько месяцев делилась историей болезни дочери в соцсетях и собирала средства на лечение через платформу GoFundMe. Недавно она опубликовала видео, где Лайла с восторгом смотрит клипы Свифт и называет певицу своей «подружкой».
Уже на следующий день на странице сбора появилось пожертвование от самой Тейлор с подписью: «Крепко обнимаю свою подругу Лайлу! С любовью, Тейлор».
После этого семья собрала даже больше, чем планировала, — сумма превысила цель на 60 тысяч долларов. Кейтлин призналась, что музыка Свифт сопровождала их с самого начала.
