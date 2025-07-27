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46-летняя журналистка вышла на концерт Тимберлейка в бюстгальтере

Телеведущая Елена Летучая посетила шоу Джастина Тимберлейка в кожаной куртке поверх белья
Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)

Тележурналистка Елена Летучая появилась на концерте западного исполнителя в провокационном образе: расстёгнутая кожаная куртка поверх блестящего бюстгальтера, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.



Публикация в провокационном образе появилась в аккаунте Летучей в социальной сети, насчитывающем 1,2 млн. подписчиков. В качестве образа для концерта в Париже экс-ведущая программы «Ревизорро» выбрала черную кожанную куртку поверх сияющего бюстгалтера. Дополнительными элементами массивные солнцезащитные очки, колье с кулоном, длинная цепь, объёмные серьги.

Елена Летучая часто подогревает интерес фанатов провокационными образами и регулярно устраивает откровенные фотосесси. Так, в июле она опубликовала фото с Мальдив в ванне без одежды.

* — принадлежит Meta*, запрещенной в РФ.

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