46-летняя журналистка вышла на концерт Тимберлейка в бюстгальтере
Тележурналистка Елена Летучая появилась на концерте западного исполнителя в провокационном образе: расстёгнутая кожаная куртка поверх блестящего бюстгальтера, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Публикация в провокационном образе появилась в аккаунте Летучей в социальной сети, насчитывающем 1,2 млн. подписчиков. В качестве образа для концерта в Париже экс-ведущая программы «Ревизорро» выбрала черную кожанную куртку поверх сияющего бюстгалтера. Дополнительными элементами массивные солнцезащитные очки, колье с кулоном, длинная цепь, объёмные серьги.
Елена Летучая часто подогревает интерес фанатов провокационными образами и регулярно устраивает откровенные фотосесси. Так, в июле она опубликовала фото с Мальдив в ванне без одежды.
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