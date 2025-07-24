«Не умеет петь ни на русском, ни на английском»: Дробыш раскритиковал вокальные данные Ольги Бузовой
Виктор Дробыш: Ольга Бузова не умеет петь ни на русском, ни на английском
Ольга Бузова решила расширить свой музыкальный диапазон и начала исполнять хиты на английском языке. Хейтера попросили перестать петь звезду не только на иностранном, но и на русском. К ним подключился и продюсер Виктор Дробыш, который раскритиковал вокальные данные артистки.
Дробыш поделился своим мнением с Общественной Службой Новостей. По его словам, если Ольга и умеет петь, то только где-то глубоко внутри себя.
«Уверен, что она умеет петь и на русском хорошо, а на английском тоже, наверное, еще и с хорошим акцентом, который не выдает в ней русскоговорящую. Но все это она умеет делать очень глубоко-глубоко внутри себя. В действительности же Бузова не умеет петь ни на русском, ни на английском. Об этом я говорил сотни раз, и в сотый раз мне не лень повториться», — сказал продюсер.
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Даже несмотря на критику, Дробыш признал, что у Ольги есть талант, только в чем именно, Виктор сказать не смог.
«В пении, как мы уже поняли, она не профи. В пении на английском языке…Смешно даже об этом говорить», — заявил эксперт.
Дробыш назвал Бузову фриком. При этом он отметил, что это неплохо, ведь на сегодняшний день именно такие персонажи и нужны. На почве этого корреспондент издания предложил Виктору взять Ольгу под опеку, но Дробыш сказал, что скорее сойдет с ума, чем научит ее петь. В будущем прогресса в данном направлении продюсер у артистки не ожидает.