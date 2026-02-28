46‑летняя звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская устроила горячую фотосессию на байке
Актриса Елена Подкаминская устроила горячую фотосессию на байке под пальмами
46-летняя Елена Подкаминская, известная по сериалу «Кухня», порадовала подписчиков чувственной отпускной фотосессией.
Эффектные кадры актриса сделала на мотоцикле среди пальм. С этим ей помогла подруга, которая «одолжила» на час мужа, байк и даже предложила надеть его футболку.
«А начиналось всё с подбора виллы, миллиона советов по жизни на острове, сопровождения во всех вопросах — даже когда мы здесь уже освоились. Ленка, спасибо!» — говорится в посте артистки.
Поклонники пришли в восторг от новых снимков и засыпали актрису комплиментами: «Какая форма, тело! Это большой труд», «Как всегда неотразима», «Какие ноги!», «Женщина — огонь», «Ночная волчица». Отдельное внимание вызвали кадры в бикини в воде — подписчики назвали фигуру звезды «потрясающей» и «изумительной», а некоторые сравнили Елену, сыгравшую в «ИП Пирогова», с Джулией Робертс.