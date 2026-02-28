46‑летняя звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская устроила горячую фотосессию на байке

28 февраля 2026, 16:56

Актриса Елена Подкаминская устроила горячую фотосессию на байке под пальмами

Елена Подкаминская (Фото: Instagram*/podkaminskaya_official)

46-летняя Елена Подкаминская, известная по сериалу «Кухня», порадовала подписчиков чувственной отпускной фотосессией.





Эффектные кадры актриса сделала на мотоцикле среди пальм. С этим ей помогла подруга, которая «одолжила» на час мужа, байк и даже предложила надеть его футболку.



Елена Подкаминская (Фото: Instagram*/podkaminskaya_official)



«А начиналось всё с подбора виллы, миллиона советов по жизни на острове, сопровождения во всех вопросах — даже когда мы здесь уже освоились. Ленка, спасибо!» — говорится в посте артистки.