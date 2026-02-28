Анжелика Варум устроила скандал посреди отеля в ОАЭ: «Да ей…»

28 февраля 2026, 12:21

Певица Анжелика Варум устроила скандал Леониду Агутину посреди отеля в ОАЭ

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Анжелика Варум и Леонид Агутин давно считаются одной из самых крепких пар российского шоу‑бизнеса. В этом году они отметят 29 лет вместе.





Их давний приятель Отар Кушанашвили поделился историей, свидетелем которой, по его словам, стал лично. В эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» он вспомнил неприятный эпизод, случившийся во время совместной поездки в ОАЭ.



Как рассказал журналист, в тот период у Агутина были сложности с алкоголем, и Варум строго запрещала ему пить. Однако Леонид вместе с Кушанашвили всё же раздобыли спиртное — и певец не удержался. Когда Анжелика узнала об этом, она вспылила и обрушила претензии не только на мужа, но и на Отара. По его словам, в холле отеля разгорелся публичный скандал — Варум кричала и не подбирала выражений. Кушанашвили попытался перевести разговор на другую тему и спросил о дочери пары, Лизе, но это только усилило конфликт.





«Ты спрашиваешь, как поживает наша дочь? Наша дочь с Лёней, девочка с лицом Леонида Агутина? Да ей … [нецензурная лексика]», — привел Отар слова исполнительницы.