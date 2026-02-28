63-летняя Деми Мур появилась на показе Gucci с новой прической — фото

28 февраля 2026, 15:37

63-летняя Деми Мур появилась на показе Gucci с новой прической и псом

Деми Мур (Фото: Instagram*/demimoore)

Деми Мур произвела настоящий эффект на Миланской неделе моды, появившись на показе Gucci. 63-летняя актриса выбрала выразительный total look бренда, а именно облегающие чёрные кожаные брюки с разрезами по низу, приталенную кожаную куртку на молнии и остроносые туфли-лодочки.