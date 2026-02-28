63-летняя Деми Мур появилась на показе Gucci с новой прической — фото
Деми Мур произвела настоящий эффект на Миланской неделе моды, появившись на показе Gucci. 63-летняя актриса выбрала выразительный total look бренда, а именно облегающие чёрные кожаные брюки с разрезами по низу, приталенную кожаную куртку на молнии и остроносые туфли-лодочки.
Главным обсуждаемым акцентом стал её обновлённый образ. Мур впервые вышла в свет с коротким бобом до подбородка — с боковым пробором и укладкой в стиле «мокрых» волос. Фото она опубликовала в соцсетях.
На мероприятии актрису сопровождал её пёс Пилаф — неизменный спутник звезды, который уже сам стал знаменитостью. Он появлялся в спецвыпуске Vogue «Dogue», выходил на красную дорожку, «наряжался» для Met Gala и однажды даже успел вздремнуть внутри расшитого платья Дакоты Джонсон на вечеринке.
При этом много лет именно длинные волосы оставались фирменной чертой Деми Мур. В одном из недавних интервью она отмечала, что сохраняет длину максимально бережно, ставя здоровье волос выше любых сантиметров.
Читайте также: *Запрещен в РФ