«Бороться нельзя»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях
Елена Яковлева рассказала, что действительно прибегала к пластическим операциям и не считает нужным скрывать это от поклонников. Об этом собеседница откровенно заявила в новом интервью Надежде Стрелец.
По словам актрисы, она использует возможности современной медицины, чтобы выглядеть моложе. При этом знаменитость убеждена, что полностью обмануть возраст невозможно.
«Медицина пришла к этому. Почему это не использовать? Сейчас я на сто процентов уверена, что с возрастом бороться нельзя, ты его не победишь», — произнесла Яковлева.
Звезда подчеркнула, что сейчас у неё не так много времени на серьёзные бьюти-процедуры. Однако если выдаётся несколько выходных подряд, она старается выбраться к косметологам.