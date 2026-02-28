«Бороться нельзя»: Елена Яковлева высказалась о пластических операциях

28 февраля 2026, 16:00

Актриса Елена Яковлева высказалась о пластических операциях

Елена Яковлева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Елена Яковлева рассказала, что действительно прибегала к пластическим операциям и не считает нужным скрывать это от поклонников. Об этом собеседница откровенно заявила в новом интервью Надежде Стрелец.





По словам актрисы, она использует возможности современной медицины, чтобы выглядеть моложе. При этом знаменитость убеждена, что полностью обмануть возраст невозможно.





«Медицина пришла к этому. Почему это не использовать? Сейчас я на сто процентов уверена, что с возрастом бороться нельзя, ты его не победишь», — произнесла Яковлева.