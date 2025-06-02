47-летняя актриса Анна Ковальчук раскрыла секрет молодости

02 июня 2025, 11:35

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко)

Анна Ковальчук раскрыла секрет молодости в интервью Starhit. Она призналась, что редко прибегает к помощи специалистов, чтобы улучшить внешность. Исключением считается сестра-косметолог, которая дает рекомендации по уходу.







«Она предлагает мне и уколы, и уходы, и аппараты сейчас очень хорошие безинъекционные, которые не оставляют следов», — рассказала 47-летняя актриса.

«Красота ведь в первую очередь идет изнутри. Физически надо поддерживать организм в порядке: нутрициология, витамины, свежий воздух, прогулки, здоровый сон и хорошее настроение», — добавила собеседница издания.