47-летняя актриса Анна Ковальчук раскрыла секрет молодости
Анна Ковальчук раскрыла секрет молодости в интервью Starhit. Она призналась, что редко прибегает к помощи специалистов, чтобы улучшить внешность. Исключением считается сестра-косметолог, которая дает рекомендации по уходу.
«Она предлагает мне и уколы, и уходы, и аппараты сейчас очень хорошие безинъекционные, которые не оставляют следов», — рассказала 47-летняя актриса.Звезда сериала «Мастер и Маргарита» делает акцент на комплексном подходе: питании, отдыхе, подкреплении организма изнутри. Она также подчеркнула важность психологического состояния.
«Красота ведь в первую очередь идет изнутри. Физически надо поддерживать организм в порядке: нутрициология, витамины, свежий воздух, прогулки, здоровый сон и хорошее настроение», — добавила собеседница издания.