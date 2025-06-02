Группа «Тату» воссоединилась – фото

02 июня 2025, 11:21

Юлия Волкова сообщила о воссоединении с Леной Катиной

Юлия Волкова и Лена Катина (фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Певица Юлия Волкова в личном блоге намекнула на воссоединение группы «Тату», которая распалась в 2011 году.





Артистка поделилась совместной фотографией с Леной Катиной. В посте также играл кавер «Тату» на саундтрек из сериала «Зачарованные» под названием «How Soon is Now?».





«Путь длиною в жизнь… И снова мы идём одной дорогой, уверенно и только вперёд», – подписала фотографию Волкова.