Группа «Тату» воссоединилась – фото
Юлия Волкова сообщила о воссоединении с Леной Катиной
Певица Юлия Волкова в личном блоге намекнула на воссоединение группы «Тату», которая распалась в 2011 году.
Артистка поделилась совместной фотографией с Леной Катиной. В посте также играл кавер «Тату» на саундтрек из сериала «Зачарованные» под названием «How Soon is Now?».
«Путь длиною в жизнь… И снова мы идём одной дорогой, уверенно и только вперёд», – подписала фотографию Волкова.Публикацию прокомментировал певец Сергей Лазарев, написавший кратко: «Давно пора».
Напомним, что последний раз «Тату» выступили в сентябре 2022 года после девятилетнего перерыра. На концерте в Минске Волкова и Катина исполнили три своих самых знаменитых хита: «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси» и All The Things She Said.
В апреле прошлого года Лена Катина призналась, что уже давно не общалась с бывшей коллегой по группе. Причиной стала ссора, вызванная разногласиями насчёт музыки, будущего и подхода к работе. Также певица отметила, что они устали друг от друга за долгие годы совместной работы.