47-летняя Анфиса Чехова заявила, что хочет завести детей с Александром Златопольским

15 июня 2025, 11:22

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что хотела бы завести еще одного ребенка

Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Instagram* @achekhova)

Российская телеведущая Анфиса Чехова в своём блоге заявила о желании родить ребёнка от своего нового возлюбленного. 47-летняя Чехова сейчас отдыхает в Турции вместе с сыном Соломоном и продюсером Александром Златопольским. Звезда активно делится яркими моментами путешествий и отвечает на вопросы подписчиков о своей личной жизни.





Телеведущая заявила своим поклонникам, что не против завести еще одного ребенка, хотя предложение руки и сердца новый избранник Чеховой ей пока не сделал.

«Что касается свадьбы, то этот вопрос не ко мне, а к Александру. Мужчина же должен делать предложение, правильно? Что касается детей, то я бы хотела, а дальше — как Бог даст. Честно говоря, специально делать ЭКО или какие-то сложные процедуры я не буду», — рассказала актриса в своем блоге.