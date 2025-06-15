47-летняя Анфиса Чехова заявила, что хочет завести детей с Александром Златопольским
Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что хотела бы завести еще одного ребенка
Российская телеведущая Анфиса Чехова в своём блоге заявила о желании родить ребёнка от своего нового возлюбленного. 47-летняя Чехова сейчас отдыхает в Турции вместе с сыном Соломоном и продюсером Александром Златопольским. Звезда активно делится яркими моментами путешествий и отвечает на вопросы подписчиков о своей личной жизни.
Телеведущая заявила своим поклонникам, что не против завести еще одного ребенка, хотя предложение руки и сердца новый избранник Чеховой ей пока не сделал.
«Что касается свадьбы, то этот вопрос не ко мне, а к Александру. Мужчина же должен делать предложение, правильно? Что касается детей, то я бы хотела, а дальше — как Бог даст. Честно говоря, специально делать ЭКО или какие-то сложные процедуры я не буду», — рассказала актриса в своем блоге.Актриса уточнила, что в нынешнем союзе видит перспективу крепких и долгих отношений, а не мимолетную интрижку. Следует отметить, что Златопольский озвучил свои намерения жениться на Чеховой на их первом совместном выходе в свет.
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