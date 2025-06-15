«Твои органы тоже после смерти мои»: раскрыт брачный договор Седоковой и Тиммы
Адвокат Мария Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, раскрыла шокирующие подробности последних лет его жизни. По её словам, Анна Седокова заставила его заключить брачный договор из-за которого Тимма практически остался без денег. Гаврилова рассказала об этом в программе «Ты не поверишь!».
Мария выяснила, что весной 2022 года певица вынудила спортсмена заключить договор с жуткой формулировкой «Твои органы тоже после смерти мои». Гаврилова рассказала, что за время отношений с Седоковой Янис распродал в Латвии почти всё свое имущество и остался без денег. Двухэтажный особняк, квартира, две дорогие машины были проданы в общей сложности за миллион евро. По словам адвоката, Тимма жил на эти деньги с Седоковой в Майами и ни в чем ей не отказывал.
Однако Мария считает, что в последние дни жизни Тимма всё же пытался затронуть тему раздела имущества. По её словам, последнее сообщение, отправленное им Седоковой гласило: «ты самое худшее, что случилось со мной в жизни».
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