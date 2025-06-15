«Твои органы тоже после смерти мои»: раскрыт брачный договор Седоковой и Тиммы

15 июня 2025, 10:40

Адвокат Гаврилова рассказала о брачном договоре семьи Тиммы

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Адвокат Мария Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, раскрыла шокирующие подробности последних лет его жизни. По её словам, Анна Седокова заставила его заключить брачный договор из-за которого Тимма практически остался без денег. Гаврилова рассказала об этом в программе «Ты не поверишь!».