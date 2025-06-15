Федор Добронравов высказался о съемках в продолжении «Сватов»

Добронравов заявил, что не хотел бы сниматься в продолжении «Сватов»
Федор Добронравов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актер Федор Добронравов заявил, что не хотел бы сняться в продолжении сериала «Сваты». Об этом пишет NEWS.ru.



Артист отметил, что не понимает, как дальше снимать этот проект.

«Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться», — цитирует Добронравова NEWS.ru.

Актер добавил, что не следует вечно что-то снимать.

Ранее сообщалось, что Федор Добронравов отменил спектакли на год вперед после сложной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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