Федор Добронравов высказался о съемках в продолжении «Сватов»

15 июня 2025, 09:56

Добронравов заявил, что не хотел бы сниматься в продолжении «Сватов»

Федор Добронравов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актер Федор Добронравов заявил, что не хотел бы сняться в продолжении сериала «Сваты». Об этом пишет NEWS.ru.





Артист отметил, что не понимает, как дальше снимать этот проект.





«Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться», — цитирует Добронравова NEWS.ru.