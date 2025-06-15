Елена Воробей показала изменившуюся до неузнаваемости тяжелобольную дочь
Юмористка Елена Воробей показала, как изменилась ее дочь после операции
В прошлом году дочь 58-летней пародистки Елены Воробей перенесла сложную операцию — остеотомию верхней и нижней челюсти. Софье предстоял длительный период реабилитации, во время которого ее поддерживала мать.
В личном блоге актриса опубликовала новые фото наследницы: на них девушку трудно узнать.
«Доченька приехала. Будем праздновать! Всем любви, чудесного настроения и ярких впечатлений», — подписала снимки Воробей.
После операции внешность Софьи сильно изменилась. Она также решила сменить имидж — дочь юмористки покрасила волосы в каштановый цвет.
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