Елена Воробей показала изменившуюся до неузнаваемости тяжелобольную дочь

15 июня 2025, 08:29

Юмористка Елена Воробей показала, как изменилась ее дочь после операции

Елена Воробей с дочерью (Фото: Инстаграм* @vorobei_elena)

В прошлом году дочь 58-летней пародистки Елены Воробей перенесла сложную операцию — остеотомию верхней и нижней челюсти. Софье предстоял длительный период реабилитации, во время которого ее поддерживала мать.





В личном блоге актриса опубликовала новые фото наследницы: на них девушку трудно узнать.





«Доченька приехала. Будем праздновать! Всем любви, чудесного настроения и ярких впечатлений», — подписала снимки Воробей.