47-летняя Елена Летучая опубликовала фото в белом бикини с отдыха на Мальдивах
47-летняя телеведущая Елена Летучая опубликовала в личном блоге серию фотографий с отдыха на Мальдивах.
Бывшая ведущая программы «Ревизорро» запечатлела себя в белом бикини на фоне тропических пейзажей — на снимках она позирует у воды и среди пальм.
Вместе с фотографиями Летучая предложила подписчикам задать ей интересующие вопросы. Одна из поклонниц не стала ничего спрашивать, а вместо этого оставила телеведущей комплимент, отметив её красоту и фигуру.
Елена не прошла мимо приятных слов и коротко поблагодарила подписчицу: «Спасибо». Другие пользователи тоже присоединились к обсуждению публикации и оставили множество одобрительных комментариев.
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