Достижения.рф

47-летняя Елена Летучая опубликовала фото в белом бикини с отдыха на Мальдивах

Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)

47-летняя телеведущая Елена Летучая опубликовала в личном блоге серию фотографий с отдыха на Мальдивах.



Бывшая ведущая программы «Ревизорро» запечатлела себя в белом бикини на фоне тропических пейзажей — на снимках она позирует у воды и среди пальм.

Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)
Вместе с фотографиями Летучая предложила подписчикам задать ей интересующие вопросы. Одна из поклонниц не стала ничего спрашивать, а вместо этого оставила телеведущей комплимент, отметив её красоту и фигуру.

Елена не прошла мимо приятных слов и коротко поблагодарила подписчицу: «Спасибо». Другие пользователи тоже присоединились к обсуждению публикации и оставили множество одобрительных комментариев.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0