«Вам не на картошку!»: Игорь Крутой раскрыл, как Серов помог ему поверить в себя
Игорь Крутой рассказал, что в юности не планировал становиться музыкантом
72-летний композитор Игорь Крутой в личном блоге поделился воспоминаниями из молодости.
Маэстро признался, что в юности не планировал делать музыку профессией.
«Я думал, это так, для дома, для семьи», — сказал он.Кроме того, Крутой вспомнил забавную историю об Александре Серове. Однажды в студенческие годы они неожиданно для себя решили поехать к родителям музыканта — почти 250 километров пешком и на попутках.
По приезду друзья отправились на картофельные поля, а вечером вернулись с урожаем. Отец композитора спросил, чем ещё они занимались, и молодые люди решили спеть. Их импровизированный концерт собрал всю деревню.
«Он слушал, слушал, потом говорит: «Нет, вам не на картошку, вам надо в другом месте себя показывать», — рассказал маэстро.Серов оставил под публикацией тёплый комментарий: «53 года назад... Спасибо, что ты до сих пор рядом со мной!».