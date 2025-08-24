47-летняя ведущая Ольга Орлова показала снимок в бикини

24 августа 2025, 21:29

Телеведущая Ольга Орлова показала снимок в бикини

Ольга Орлова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Певица и телеведущая Ольга Орлова опубликовала в соцсетях пляжные кадры в бикини — артистка позировала на побережье и добавила к снимкам подпись: «Ловите волну греческого настроения».