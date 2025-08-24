47-летняя ведущая Ольга Орлова показала снимок в бикини
Певица и телеведущая Ольга Орлова опубликовала в соцсетях пляжные кадры в бикини — артистка позировала на побережье и добавила к снимкам подпись: «Ловите волну греческого настроения».
Пост быстро собрал комплименты от подписчиков: «Красотка», «Какая женственная фигура», «Шикарная фигура», «Прекрасная Ольга» и другие восхищённые комментарии. Орлова ранее делилась, что ради поддержания формы временно отказалась от кофе, алкоголя и сладкого. По её признанию, такие ограничения даются нелегко, но она придерживается выбранного режима.
Певица улетела в отпуск вместе с супругом — пара отдыхает на острове Миконос. Экс‑солистка «Блестящих» замужем за бизнесменом по имени Валерий, который старше её на десять лет. Они впервые встретились в московском ресторане, несколько месяцев присматривались друг к другу и через два года отношений поженились.
В декабре 2021 года Орлова официально подтвердила брак, при этом фамилию мужа она по‑прежнему не раскрывает. 6 февраля 2023 года у пары родилась дочь Анна.
*Запрещен в РФ
