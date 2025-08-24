Светлана Ходченкова показала фото без бра в полупрозрачной тунике на морском берегу
42‑летняя Светлана Ходченкова проводит последние недели лета на теплом побережье и радует поклонников эффектными снимками.
Актриса взяла с собой несколько очень чувственных образов и сегодня опубликовала серию откровенных фото, сделанных прямо на пляже. Звезда фильма «Маме снова 17» распустила длинные светлые волосы, позволив вьющимся прядям свободно струиться по плечам, и почти отказалась от макияжа — подчеркнув природную красоту.
На кадрах Светлана позирует в белой полупрозрачной рубашке‑тунике с высоким разрезом и глубоким декольте без белья: наряд подчёркивает её загорелую, спортивную фигуру и длинные ноги. Актриса позировала в воде, задумчиво смотря на морскую гладь, а затем и вовсе окунулась.
Подписчики активно отреагировали на новый пост, называя Ходченкову «морской нимфой», «русалкой» и отмечая, что каждое её фото могло бы украсить глянцевую обложку. Накануне актриса уже делилась кадрами в облегающем белом платье с декольте и разрезом — многие заметили, что она напоминала невесту на романтической церемонии в уединённой локации.
Ранее Светлана посетила старинную виллу в Италии и устроила там съёмку в саду у бассейна: на закатных кадрах она появилась в хлопковой рубашке и белой прозрачной юбке. Ходченкова славится подтянутой фигурой — более десяти лет она занимается pole‑dance, которым увлеклась в подготовке к роли в фильме «Любит не любит». По её словам, этот вид спорта даёт гармоничную нагрузку всему телу, а каждая тренировка превращается в маленький спектакль.
*Запрещен в РФ
