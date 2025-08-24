«Фарс с публичными дрязгами»: Бизнесмен Роман Товстик сравнил Полину Диброву со своей женой

24 августа 2025, 20:46

Роман Товстик: Полина смогла официально и цивилизованно организовать развод

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Предполагаемый любовник Полины Дибровой, Роман Товстик в соцсетях сравнил её со своей супругой Еленой. По его словам, Елена слишком эмоциональна, тогда как Дибровой удалось «цивилизованно» урегулировать развод с телеведущим Дмитрием Дибровым благодаря слаженной работе адвокатов и взаимному уважению.





Товстик сейчас находится в больнице — по его словам, после стычки в доме Елены, куда он приехал забирать свою технику; он утверждает, что жена нанесла ему травмы. Адвокат Екатерина Гордон, в свою очередь, заявляет, что мужчина сам уронил вещи себе на ногу. Предприниматель признался, что устал от постоянных скандалов и разбирательств с супругой.





«Полина смогла официально и цивилизованно организовать развод и решить все вопросы благодаря правильному взаимодействию адвокатов и взаимному уважению. В то время как ситуация с Еленой и ее «защитниками» превращается в фарс с публичными дрязгами, — сказано в публикации Товстика.