«Фарс с публичными дрязгами»: Бизнесмен Роман Товстик сравнил Полину Диброву со своей женой
Роман Товстик: Полина смогла официально и цивилизованно организовать развод
Предполагаемый любовник Полины Дибровой, Роман Товстик в соцсетях сравнил её со своей супругой Еленой. По его словам, Елена слишком эмоциональна, тогда как Дибровой удалось «цивилизованно» урегулировать развод с телеведущим Дмитрием Дибровым благодаря слаженной работе адвокатов и взаимному уважению.
Товстик сейчас находится в больнице — по его словам, после стычки в доме Елены, куда он приехал забирать свою технику; он утверждает, что жена нанесла ему травмы. Адвокат Екатерина Гордон, в свою очередь, заявляет, что мужчина сам уронил вещи себе на ногу. Предприниматель признался, что устал от постоянных скандалов и разбирательств с супругой.
«Полина смогла официально и цивилизованно организовать развод и решить все вопросы благодаря правильному взаимодействию адвокатов и взаимному уважению. В то время как ситуация с Еленой и ее «защитниками» превращается в фарс с публичными дрязгами, — сказано в публикации Товстика.
Ранее адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский сообщал, что между телеведущим и его женой нет спора по детям и имуществу: на детей назначены алименты, и они будут воспитываться обоими родителями, а сам процесс развода, по его словам, не представляет сложности. На фоне слухов о разводе Полина Диброва объявила, что улетает с детьми на морской отдых; по её словам, решение далось нелегко, а перелёт в бизнес‑классе для неё — редкость, поэтому поездка станет «праздником».